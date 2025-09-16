Warum ein Schulverbund nicht die Lösung zur Rettung der Steutzer Grundschule ist.

Zwischen Hoffen und Bangen: Was wird jetzt aus der Steutzer Grundschule?

Die Steutzer Grundschule kämpft ums Überleben - wird es auch 2026 noch eine Einschulungsfeier am Standort geben wie in diesem Jahr?

Zerbst - Zur Rettung der Steutzer Grundschule fehlt es noch an ausreichend Erstklässlern. Und die Zeit wird knapp. Bis 30. September muss die entscheidende Anzahl von 15 Kindern erreicht sein. Sonst droht die Schließung, die niemand will. Die Bildung eines Schulverbundes ist keine Option. Das zeigen die Erfahrungen, insbesondere jetzt in Dobritz.