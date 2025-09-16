weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Warum ein Schulverbund nicht die Lösung zur Rettung der Steutzer Grundschule ist.

Von Daniela Apel 16.09.2025, 06:08
Die Steutzer Grundschule kämpft ums Überleben - wird es auch 2026 noch eine Einschulungsfeier am Standort geben wie in diesem Jahr?
Die Steutzer Grundschule kämpft ums Überleben - wird es auch 2026 noch eine Einschulungsfeier am Standort geben wie in diesem Jahr? Foto: Daniela Apel

Zerbst - Zur Rettung der Steutzer Grundschule fehlt es noch an ausreichend Erstklässlern. Und die Zeit wird knapp. Bis 30. September muss die entscheidende Anzahl von 15 Kindern erreicht sein. Sonst droht die Schließung, die niemand will. Die Bildung eines Schulverbundes ist keine Option. Das zeigen die Erfahrungen, insbesondere jetzt in Dobritz.