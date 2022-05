Heyrothsberge bei Testpremiere im Torrausch

Heyrothsberge - Als sich das Unheil abzeichnete, hat Mathias Schumburg keine Sekunde Zeit verloren. Krankheitsbedingte Ausfälle, vor allem aber berufliche Verpflichtungen sorgten dafür, dass dem SV Union Heyrothsberge zwei Tage später auf dem Papier nur zehn Spieler fürs erste Testspiel beim Verbandsligisten in Gardelegen zur Verfügung gestanden hätten. Im Falle eines Heimspiels und durch die Nähe zum Arbeitsplatz wäre die Liste allerdings auf 13 Namen angewachsen. Also hörte sich der Co-Trainer der Unioner direkt nach dem Abschlusstraining um. „Niederndodeleben war der erste Verein, der sich bereiterklärt hat", berichtete Schumburg. Der erste spielerische Vergleich des Jahres mag also auf Umwegen zustande gekommen sein, doch er verlief erfolgreich. Der Vertreter aus der Nord-Staffel bezwang den Mitte-Aufsteiger am Sonnabend mit 7:4 (3:2).