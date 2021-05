Hauptaugenmerk liegt auf allgemeiner Fitness

Der Wernigeröder SV Rot-Weiß mit Box-Trainer Christian Lange bietet einmal wöchentlich Live-Training über Zoom an.

Wernigerode - Das Online-Training „BoxFit“ für Mitglieder und alle Interessenten bietet der Wernigeröder SV Rot-Weiß mit Box-Trainer Christian Lange einmal wöchentlich per Live-Training über Zoom an.

Die Abteilungen Fußball, Floorball und Karate haben beim Wernigeröder SV Rot-Weiß als erste ein Online-Training angeboten (Harzer Sportkurier berichtete). Inzwischen haben auch die Boxer des Vereins unter der Regie ihres aktiven Abteilungsleiters Christian Lange nachgelegt. Seit Ende Februar bietet der Verein unter dem Titel „BoxFit“ nun auch ein Online- Angebot für alle Vereinsmitglieder an. Jeden Donnerstag sind Interessenten herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Nach der „BoxFit“-Premiere, die sich noch weitestgehend auf Mitglieder der Box- Abteilung beschränkte, stehen nun regelmäßig die nächsten Runden auf dem Programm. Unter der Leitung von B-Lizenz-Trainer Christian Lange können an diesem Sportangebot alle Mitglieder des Wernigeröder SV Rot-Weiß sowie alle Interessenten teilnehmen. Vom umfunktionierten Foyer der Trendsporthalle des Sportzentrums Gießerweg bringt Christian Lange die Teilnehmer ins Schwitzen. Über die Kursdauer von 45 bis 60 Minuten liegt das Hauptaugenmerk auf allgemeiner Fitness mit integrierten Boxelementen. Zusätzlich wird ein Kraftteil in Form eines Tabata-Trainings eingefügt. „Es werden keine zusätzlichen Geräte benötigt, nur etwas Platz für Bewegungen und etwas zu trinken“, erzählt Coach Christian Lange. „BoxFit“ verbindet allgemeine Fitness mit Elementen des Boxens sowie den bereits erwähnten Kraftteil. „Das Angebot richtet sich an alle. Es steht nicht die Boxtechnik, sondern die Fitness im Vordergrund. Es sind nur ähnliche Übungen wie beim Boxen, die aber auch für Anfänger ohne große Grundkenntnisse umzusetzen sind. Es ist ein Angebot für Groß und Klein, auch Freunde von Vereinsmitgliedern sind gern willkommen“, hofft der Boxtrainer auf rege Beteiligung.

Das Training findet online via Zoom statt, die Teilnehmer können dem Kurs über den folgenden Link beitreten:

• https://kurzelinks.de/boxfit1

• Meeting-ID: 854 7878 5874