Bebertaler SV sichert sich achten Sieg in Folge

Süplingens Philipp Schröder (hinten) beim Versuch, den eingewechselten Christian Säwe (Bebertaler SV) am Torabschluss zu hindern.

Bebertal - Bebertal startete nicht wie gewohnt in dieses Derby am neunten Bördeoberliga-Spieltag. Es fehlte an Tempo und flüssigen Kombinationen. Die erste Chance gehörte auch den Gästen. Erst nach zwölf Minuten kamen die ersten Abschlüsse von Tim Gohrbandt und Mattes Fest, allerdings ohne Erfolg. Kurz darauf spielte Norman Weitz den Ball auf den freistehenden Fest. Letzterer erzielte mit einem präzisen Abschluss das 1:0 für den BSV.