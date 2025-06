Die 19-Jährige verfehlt in Osterrode nur knapp die Norm für die U-23-EM.

Osterrode/Magdeburg - Und Sophie Liesigk spielte den „Hasen“. Sie hatte am vergangenen Freitagabend in Osterrode keinesfalls aufgegeben, wie man beim Blick auf die Ergebnisliste über 800 Meter vermuten musste. „Sophie war einfach die Tempomacherin“, sagte Matthias Lindner. Der Veranstalter des 15. Sparkassen-Meetings hatte den Coach der SCM-Sprinterinnen eine Athletin, die die 400 Meter unter 60 Sekunden laufen kann, angefragt. Und der Trainer brachte Liesigk zum Einsatz. „Das hat sie mit ihren 16 Jahren sehr abgebrüht gemeistert.“ Und zugleich eine eigene Tempoeinheit absolviert. In 59,5 Sekunden lief sie dem Feld eine Runde lang voraus – und führte wirklich alle, und allen voran Siegerin Honour Finley (USA/2:04,07), zu einer neuen Saisonbestleistung.