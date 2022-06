1. BC Magdeburg empfängt die Kellerkinder der Dreiband-Bundesliga

Die Gegner kommen aus München und Erlangen. Sie sind die Kellerkinder der Dreiband-Bundesliga. Beide Teams will der 1. BC Magdeburg schlagen am Wochenende an heimischen Tischen, um in der Spitze weiter mitzumischen.

Magdeburg - Neulich hat Frank Eder einem ehemaligen Mitstreiter applaudiert. Das war bei der Weltmeisterschaft in Sham el Sheik in Ägypten, die Eder und seine Frau zum Anlass für eine kleine Auslandsreise genommen hatten. Der Mannschaftsleiter des 1. BCM saß womöglich in der ersten Reihe, als der ehemalige Magdeburger Dick Jaspers zum fünften Mal den WM-Titel in einer überaus spannenden Partie gewann. Nach 32 Aufnahmen hatte der 56-Jährige Murat Naci Çoklu aus der Türkei mit drei Punkten Vorsprung bezwungen. „Dick konnte sich der Glückwünsche der Magdeburger sicher sein“, teilte der freundliche Frank Eder also mit. Aber nicht nur Jaspers.