Die Magdeburger gewinnen auch ihr drittes Punktspiel in der Dreiband-Bundesliga. Überraschend deutlich. Zwei Spieler trumpfen besonders auf.

Magdeburg - Frank Eder grüßte Anfang dieser Woche recht freundlich aus Antwerpen, für das Telefonat hatte er sich vor die AED-Studios begeben, um die Ruhe in den Räumen nicht zu stören. In der belgischen Stadt wird derzeit ein Weltcup ausgetragen, ab kommenden Dienstag beginnt an jener Stelle die Weltmeisterschaft. „Hier sind 31 Akteure aus vier Kontinenten am Start“, so Eder, Mannschaftsleiter des 1. BCM. Auch Ömer Karakurt ist beim Weltcup dabei, die Nummer eins der Magdeburger. Und ist mit einem guten Gefühl dort angereist, gelang ihm und seinem Team zuletzt doch ein Sieg mit dem Prädikat „Weltklasse“.