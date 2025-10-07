weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Fußball-Regionalliga Nordost FCM-Frauen: Gegen Hertha gibt es nur ein Ziel

DIe Blau-Weißen sind zuletzt mit einem Punkt aus Rostock zurückgekehrt. Nun drohen gleich zwei Ausfälle für das kommende Spitzenspiel.

Von Daniel Hübner 07.10.2025, 12:59
Nico Koch hofft, dass seine Schützlinge im nächsten Topduell wieder ihre Qualitäten abrufen können.
Magdeburg - Hertha BSC weiß, wie man ganz hoch gewinnt. Hertha BSC weiß aber auch, dass Siege nicht selbstverständlich sind. Der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nordost hat Letzteres am 6. September erfahren, als er gegen die zweite Mannschaft von RB Leipzig verlor. Trotzdem weiß Nico Koch: „Hertha ist das vielleicht stärkste Team der Liga.“ Und hat dennoch nur einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg.