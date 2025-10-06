Die Magdeburger verpassen in heimischer Halle ihren zweiten Saisonsieg - nach einer 2:0-Führung. Deshalb war für Trainer Dennis Raab aber nicht alles schlecht.

Magdeburg - Juri Vollmer lag noch ein Weile auf dem Parkett und lächelte die Decke der Campushalle an. Dieser recht korpulenter Mann, der inzwischen 36 Lenze zählt, der jahrelang in der Bundesliga für den SV Warnemünde angriff, der nun für die zweite Mannschaft angreift, und dessen Angriffe am vergangenen Samstagabend nicht zu stoppen waren. Vollmer musste nicht allzu hoch springen, um seine Wucht in jeden Ball zu bringen, er musste nur clever sein. So clever, dass seine Angriffsbälle vom USC reihenweise ins Aus geblockt wurden. Aber das war nur ein Grund für eine irgendwie unnötige Niederlage in der 3. Liga Nord.