Zwei Siege und ein Remis aus vier Spielen, Platz sechs in der Tabelle. Es läuft gut für die Stadtfelder zu Beginn dieser Saison. Auch wenn die bislang einzige Niederlage etwas enttäuschte. Dabei mussten das Trainerteam um Jan Sülflow vor allem ein Problem lösen.

Stadtfeld - Sie waren ihnen emotional und mental unterlegen. Sie konnten deshalb auch aus einer 15:11-Führung kein Kapital schlagen. „Der Gegner wollte es einfach mehr. Das war schon ein bisschen enttäuschend“, sagt Jan Sülflow aus dem Trainerteam des Post SV. Sie verloren also beim Barleber HC, beim Tabellenführer, an diesem 27. September mit 29:34. Und Sülflow ist sich sicher: „Das wird für viele Mannschaften schwer, Barleben zu schlagen.“