Nach zwei Jahren geben die Magdeburger ihr Comeback im Oberhaus. Mit bekannten Gesichtern, einem Rückkehrer und einem Neuzugang. Was die Mannschaft von der neuen Saison erwartet.

Ömer Karakurt geht als neue Nummer eins in die Bundesliga-Saison.

Magdeburg - Frank Eder saß im Auto, entsprechende Geräusche drangen durch das Telefon. Er fuhr in ein Funkloch, entsprechend schwer war der Mannschaftsleiter des 1. BC Magdeburg zu verstehen. Doch trotz der Geräusche und der zwischenzeitlich gestörten Funkverbindung klang mit jedem Wort seine Vorfreude auf die neue Saison durch. „Natürlich freuen wir uns auf die Bundesliga“, sagte Eder enthusiastisch. Zwei Jahre nach dem Abstieg feiern die Magdeburger am Wochenende im heimischen Spiellokal an der Brenneckestraße ihr ersehntes Comeback. Mit bekannten Gesichtern, einem Rückkehrer und einem Neuzugang an den Tischen.