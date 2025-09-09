Das Sextett ist souverän ins Relegationsfinale eingezogen. Dort wartet „eine ganz andere Hausnummer“, sagt Kapitän Philip Krömer.

Magdeburg - Wer sich nun beim Volksfest in Ottersleben gewundert hat über die sechs jungen Herren mit einem Lächeln auf den Lippen, dem seit an dieser Stelle mitgeteilt: Es waren alles Gewinner. Am vergangenen Samstagabend hatte sich das Sextett des 1. TC Magdeburg vom heimischen Court an der Salzmannstraße zum Event am Schwarzen Weg begeben, um einen erfolgreichen Tag beim Stadtteilfest ausklingen zu lassen. Sie hatten sieben Matchbälle in jenem ersten Aufstiegsspiel zur Tennis-Ostliga erfolgreich verwandelt, sie hatten sich warmgeschlagen für das nun entscheidende Duell gegen den SC Nikolassee in Berlin, das wiederum auf eigenem Platz am 20. September ausgetragen wird. Und bis dahin will Philip Krömer, der Mannschaftskapitän, wieder fit werden.