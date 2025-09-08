Drei Tage vor dem Saisonstart wirft Sven Liesegang das Handtuch beim Oberligisten. Die Parteien vereinbaren Stillschweigen über die Gründe. Wie geht es weiter?

Olvenstedt - Thorsten Lantzsch kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Finn Arnold, berichtete der 59-Jährige, „hat ein Megaspiel gemacht“. Nicht allein wegen seiner vier Tore,. Vielmehr, weil „die Zusammenarbeit in der Abwehr mit Till Wagner hervorragend funktioniert hat“, berichtete Lantzsch. Dort legte der BSV 93 auch den Grundstein für den Auftaktsieg in der Handball-Oberliga. Und darüber hätte sich auch Sven Liesegang ganz sicher gefreut, war er doch einst beim Champions-League-Sieger 2002 erwiesenermaßen ein Spezialist für die Defensive. Nur hat Sven Liesegang den 27:22 (13:11)-Erfolg der Olvenstedter am vergangenen Sonnabend in der heimischen Halle gegen den HC Burgenland II gar nicht mehr gesehen.