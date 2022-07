1. TC Magdeburg eröffnet Traglufthalle für Tennis im Winter

Magdeburg - Der 1. TC Magdeburg hat ein neues Alleinstellungsmerkmal in Sachsen-Anhalt. Denn der Tennisclub hat die einzige Traglufthalle landesweit eröffnet. Der TCM kann seinen Mitgliedern damit künftig auch in den Wintermonaten vier spielfähige Felder anbieten. „Es ist ein einmaliges Projekt. Vier Plätze sind auch in Berlin selten“, freut sich Sören Brauns, 1. Vorsitzender des 1. TCM, „ich hätte es mir nie träumen lassen, dass wir in Corona-Zeiten das hinkriegen. Manchmal muss man die Tür, die offen ist, auch betreten und die Chance nutzen.“