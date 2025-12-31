Im dritten Teil unseres Jahresrückblickes schauen wir auf den Hallensport und den Nachwuchs in olympischen Disziplinen. Eine Auswahl.

Magdeburg - Erfolg ist planbar, heißt es. Ist er oft genug nicht. Den besten Beweis dafür haben die USC-Volleyballer in diesem Jahr angetreten, die mit einem sensationellen Sieg am letzten Spieltag der 3. Liga den Klassenerhalt geschafft haben. Erfolg ist planbar, heißt es. Ja, das ist er zuweilen – gerade im Leistungssport. Dort wurden durchaus geplante Medaillen in diesem Jahr bejubelt.