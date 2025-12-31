weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Jahresrückblick – Teil 3: 2025 gibt es in Magdeburgs Sporthallen Wunder und Medaillenjäger

Jahresrückblick – Teil 3 2025 gibt es in Magdeburgs Sporthallen Wunder und Medaillenjäger

Im dritten Teil unseres Jahresrückblickes schauen wir auf den Hallensport und den Nachwuchs in olympischen Disziplinen. Eine Auswahl.

Von Lukas Reineke 31.12.2025, 08:01
Lindow bezwungen, Liga gehalten: Tom Heidecke (2. v. l.) und der USC bejubeln den Klassenerhalt.
Lindow bezwungen, Liga gehalten: Tom Heidecke (2. v. l.) und der USC bejubeln den Klassenerhalt. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Erfolg ist planbar, heißt es. Ist er oft genug nicht. Den besten Beweis dafür haben die USC-Volleyballer in diesem Jahr angetreten, die mit einem sensationellen Sieg am letzten Spieltag der 3. Liga den Klassenerhalt geschafft haben. Erfolg ist planbar, heißt es. Ja, das ist er zuweilen – gerade im Leistungssport. Dort wurden durchaus geplante Medaillen in diesem Jahr bejubelt.