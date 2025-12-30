Zuflucht vor Böllern: Die Hundepension „WieWau“ bei Seehausen ist vor Silvester stark nachgefragt. Inhaberin Katrin Blume gibt Tipps, wie man seinem Tier noch helfen kann.

Angst vorm Knall - abgelegene Hundepension im Raum Stendal ist über Silvester ausgebucht

Katrin Blume mit ihren eigenen Hunden Muraco und Kholaya. Ihre Hundepension und -schule „WieWau“ bei Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal betreibt sie seit zehn Jahren.

Seehausen. - Das Telefon hat sich warmgeklingelt dieser Tage. Katrin Blume, Inhaberin der Hundepension und -schule „WieWau“ in Gehrhof bei Seehausen (Altmark), hat für Silvester weit mehr Anfragen als sie Hunde aufnehmen kann. „Und wer jetzt keinen Platz bekam, bucht gleich einen fürs nächste Jahr.“