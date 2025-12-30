Die Schattenseite von Silvester Angst vorm Knall - abgelegene Hundepension im Raum Stendal ist über Silvester ausgebucht
Zuflucht vor Böllern: Die Hundepension „WieWau“ bei Seehausen ist vor Silvester stark nachgefragt. Inhaberin Katrin Blume gibt Tipps, wie man seinem Tier noch helfen kann.
Aktualisiert: 30.12.2025, 15:06
Seehausen. - Das Telefon hat sich warmgeklingelt dieser Tage. Katrin Blume, Inhaberin der Hundepension und -schule „WieWau“ in Gehrhof bei Seehausen (Altmark), hat für Silvester weit mehr Anfragen als sie Hunde aufnehmen kann. „Und wer jetzt keinen Platz bekam, bucht gleich einen fürs nächste Jahr.“