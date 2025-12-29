Im ersten Teil unseres Jahresrückblicks beleuchten wir die Höhe- und Tiefpunkte im Magdeburger Fußball. Eine Auswahl.

Die Zeit ist abgelaufen: Christian Titz (stehend r./mit André Kilian) hat den FCM verlassen und versucht nun mit Hannover das zu schaffen, was ihm mit Blau-Weiß versagt blieb: den Aufstieg in die Bundesliga.

Magdeburg - Christian Titz verlässt nach viereinhalb Jahren den 1. FC Magdeburg, der MSV Börde steigt nach 30 Jahren im Verbands- und Landesligafußball erstmals ab, Germania Olvenstedt muss ebenfalls nach einer Ewigkeit auf Landesebene in den sauren Apfel beißen und seinen Abschied nehmen. Das Jahr 2025 war hier und dort vom Ende einer Ära geprägt. Aber natürlich wurde nicht nur getrauert – es wurde auch viel gejubelt.