Jahresrückblick – Teil 1 2025 endet im Magdeburger Fußball eine Ära
Im ersten Teil unseres Jahresrückblicks beleuchten wir die Höhe- und Tiefpunkte im Magdeburger Fußball. Eine Auswahl.
Aktualisiert: 29.12.2025, 18:50
Magdeburg - Christian Titz verlässt nach viereinhalb Jahren den 1. FC Magdeburg, der MSV Börde steigt nach 30 Jahren im Verbands- und Landesligafußball erstmals ab, Germania Olvenstedt muss ebenfalls nach einer Ewigkeit auf Landesebene in den sauren Apfel beißen und seinen Abschied nehmen. Das Jahr 2025 war hier und dort vom Ende einer Ära geprägt. Aber natürlich wurde nicht nur getrauert – es wurde auch viel gejubelt.