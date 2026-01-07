Der 50. Silvesterlauf war die erste Veranstaltung, die in den Händen des neuen Vorstands der Magdeburger LaufKultur lag. Obwohl die Premiere gut verlief, gab es dennoch einige Hindernisse.

Fotos und Videos für das Familienalbum: 111 Nachwuchsläufer bis 14 Jahre gingen beim Kinderlauf über 1,5 Kilometer an den Start.

Magdeburg - 1975 ließen 26 Laufbegeisterte das Jahr erstmals zusammen ausklingen. Ein halbes Jahrhundert später ist der Silvesterlauf ein fester Termin im Kalender vieler Sportler. Bei der 50. Auflage gingen knapp 1.000 Starter über die vier verschiedenen Distanzen auf die Strecke.