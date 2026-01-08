Volleyball USC: Höchste Warnstufe in Potsdam
Für die Magdeburger geht der Abstiegskampf am Sonnabend weiter. Wenn das Wetter einen Kampf zulässt.
08.01.2026, 17:48
Magdeburg - Bei Warnstufe 4 macht Dennis Raab keine Kompromisse. Diese besagt: „Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten.“ Und wird diese Stufe in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg an diesem Sonnabend erreicht, „werden wir das Spiel absagen, denn die Sicherheit geht ganz klar vor“, betont der Coach der USC-Volleyballer. Dieses Spiel beim SC Potsdam. Der Auftakt in das neue Jahr. Der Neustart im Abstiegskampf der 3. Liga Nord.