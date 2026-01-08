Für die Magdeburger geht der Abstiegskampf am Sonnabend weiter. Wenn das Wetter einen Kampf zulässt.

Dennis Raab hofft gleich zum Auftakt ins neue Jahr auf drei Punkte für den USC.

Magdeburg - Bei Warnstufe 4 macht Dennis Raab keine Kompromisse. Diese besagt: „Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten.“ Und wird diese Stufe in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg an diesem Sonnabend erreicht, „werden wir das Spiel absagen, denn die Sicherheit geht ganz klar vor“, betont der Coach der USC-Volleyballer. Dieses Spiel beim SC Potsdam. Der Auftakt in das neue Jahr. Der Neustart im Abstiegskampf der 3. Liga Nord.