Die Buckauer sind zum vierten Mal in fünf Jahren beim Pape-Cup vertreten. Auch diesmal wollen die C-Junioren von Trainer Benjamin Zander ihre größte Stärke nachweisen – das Angriffsspiel.

Sie wollten zum Pape-Cup, sie sind beim Pape-Cup: Die Arminen mit den Trainern Benjamin Zander (5. v. l.) und Stefan Hofmeister.

Magdeburg - Das hat schon was von Routine, wenn sich Benjamin Zander an diesem Sonnabend womöglich aufs Fahrrad setzt, die Getec-Arena ins Visier nimmt, ein letztes Mal vor dem Turnier an die Freude seiner Schützlinge appelliert und sie dann furchtlos aufs Parkett gegen Kontrahenten mit großen Namen schickt. Zanders Arminen treffen beim 23. Pape-Cup schon in der Vorrunde auf die schwierigsten Gegner, über die der Trainer lächelnd sagt: „Das sind sehr interessante Aufgaben, vor die wir gestellt werden.“