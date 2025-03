Seit November warten die Sudenburger in der Landesliga auf einen Sieg. Immer wieder werden individuelle Aussetzer zum Hindernis. Nun kommen „zwei Endspiele“.

Sudenburg. - In seiner Trainerlaufbahn hat Alexander Daul schon so einiges durchgemacht. „Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass man sich so häufig selbst ein Bein stellt“, sagt der Coach des Fußball-Landesligisten MSC Preussen zur aktuellen Misere, die er mit seinem Team durchmacht.