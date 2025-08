Ab Mittwoch sind die jungen Damen bei den Titelkämpfen in Trakai gefordert.

Magdeburg - Karolina Ulrich und Leonie Grube sind vor vier Jahren aus Bernburg ausgezogen, um die Ruderwelt zu erobern. Der Weg führte sie zum SCM. Toni Predel, damals noch Trainer am Bundesstützpunkt, heute Vorsitzender der Landesruderjugend, sei Dank. Die 17-jährige Ulrich feiert neben Jakob Bergmann (RC Alt-Werder) nun in Trakai (Litauen) ihr Debüt bei einer Weltmeisterschaft (U 19), für die 18-jährige Grube ist es der zweite Auftritt nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr, als sie Fünfte im Achter wurde. In diesem sitzt nun Ulrich. Grube sitzt im Bug des Vierers ohne Steuerfrau.