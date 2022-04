Basketball: USC Magdeburg will in die 2. Regionalliga aufsteigen

Sie spielen gut. Sie führen die Oberliga an. Sie sind statistisch oft vorne. Die Basketballer des USC Magdeburg sind bereit für den nächsten Schritt und wollen in die 2. Regionalliga aufsteigen.

Klarer Fingerzeig an seine Oberliga-Basketballer: Trainer Robert Wendt und der USC Magdeburg spielen eine starke Saison, die im Aufstieg in die 2. Regionalliga münden soll.

Magdeburg - Geht es um Misserfolge, muss sich Robert Wendt kurz sortieren und überlegen. Schlechte Phasen seiner Mannschaft sind dem Trainer des USC Magdeburg in der bisherigen Saison grundsätzlich völlig fremd. Doch dann fällt es dem 27-Jährigen wieder ein, wann es bei den Basketballern tatsächlich mal äußerst bescheiden lief. Es war in der Saison 2019/2020, als sie aus der Regionalliga abgestiegen waren. Doch aus diesem Rückschritt entwickelte sich eine Idee, die den Magdeburgern neuen Schwung gegeben hat. Einen Schwung, der sie von der Rückkehr in die Regionalliga überzeugt.