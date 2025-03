Sudenburg. - Dieser Tiefschlag hatte gesessen! Mit dem Abpfiff von Schiedsrichter Maximilian Eckert sanken die Spieler von Roter Stern Sudenburg am vergangenen Sonnabend tief enttäuscht zu Boden. Trainer Patrick Reich hatte bis zum Schluss alles an der Seitenlinie gegeben, nun musste er sich erstmal setzen. Die soeben erlittene 3:4 (2:3)-Topspiel-Niederlage in der Stadtoberliga gegen Arminia II tat so richtig weh. Auf eigenem Platz, gegen den direkten Konkurrenten, nach früher 2:0-Führung, durch einen Eckball-Gegentreffer in nahezu letzter Minute: Wie bitter kann Fußball sein?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.