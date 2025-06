American Football - Regionalliga Playbook auf dem Prüfstand: Virgin Guards reisen zum Topspiel nach Berlin

Die Sudenburger sind am Sonnabend beim letztjährigen Bundesligisten und aktuellen Regionalliga-Tabellenführer Berlin Adler gefordert. Nach der ernüchternden 0:20-Heimniederlage gegen Erfurt will die Garde ihre Offensive - und allen voran ihr Laufspiel - endlich in Fahrt bekommen.