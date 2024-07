Die U 23 des FCM bestreitet am Sonnabend erstes Testspiel. Ahmet Arslan trainiert beim Oberligisten mit.

Cracau - Das passiert selbst in Berlin – und sogar einem Oberligisten. Weil der TuS Makkabi (Staffel Nord) keinen spielfähigen Platz anbieten konnte, ist der für gestern geplante Test gegen den 1. FC Magdeburg II ausgefallen. Statt sich auf die Reise in die Bundeshauptstadt zu begeben, um Probespieler für die noch zu besetzenden Positionen unter Wettkampfbedingungen zu beobachten, ist das Trainerduo der Blau-Weißen um Pascal Ibold und Petrik Sander mit seinen Spielern auf den Trainingsplatz an der Avnet Arena ausgewichen.