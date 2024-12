Neustadt. - Es sind personelle Rückschläge, die nicht wenigen Mannschaften in der Fußball-Verbandsliga den Boden unter den Füßen wegziehen würden. Fabian Karow, in der Vorsaison mit 25 Treffern bester Torjäger beim SV Fortuna Magdeburg, fehlt seinem Team in der laufenden Spielzeit ebenso mit einem Kreuzbandriss wie Louis Richter, der sich zu Beginn der Vorbereitung schwer verletzte. Eine große Hypothek, sollte man glauben, doch die Neustädter ziehen ihren Stiefel unbeirrt durch und gehen nach einer ansprechenden Hinrunde als Tabellenfünfter in die Winterpause.

