Fußball-Verbandsliga Besiegdas-Frauen setzen den ersten Schritt zurück zur Sicherheit
Nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen fahren die Fußballerinnen des SSV Besiegdas gegen Hergisdorf den ersten Saisonsieg ein – und zeigen dabei wieder das Spiel, welches sie stark macht. Daran wollen die Grün-Gelben nun anknüpfen.
Aktualisiert: 08.10.2025, 13:12
Magdeburg - Es war ein holpriger Saisonstart für die Verbandsliga-Fußballerinnen des SSV Besiegdas Magdeburg. Erstmals seit der Spielzeit 2015/16 blieben sie in den ersten beiden Partien sieglos. Umso größer war am Sonntag die Freude nach dem 5:1-Heimerfolg gegen den SV Germania Hergisdorf.