Fußball-Verbandsliga Besiegdas-Frauen setzen den ersten Schritt zurück zur Sicherheit

Nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen fahren die Fußballerinnen des SSV Besiegdas gegen Hergisdorf den ersten Saisonsieg ein – und zeigen dabei wieder das Spiel, welches sie stark macht. Daran wollen die Grün-Gelben nun anknüpfen.