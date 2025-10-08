weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fußball-Verbandsliga: Besiegdas-Frauen setzen den ersten Schritt zurück zur Sicherheit

Nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen fahren die Fußballerinnen des SSV Besiegdas gegen Hergisdorf den ersten Saisonsieg ein – und zeigen dabei wieder das Spiel, welches sie stark macht. Daran wollen die Grün-Gelben nun anknüpfen.

Von Kevin Gehring Aktualisiert: 08.10.2025, 13:12
Marie Lene Oerlecke – hier in der vergangenen Saison gegen Jessen – verwandelte gegen Hergisdorf zwei Elfmeter.
Marie Lene Oerlecke – hier in der vergangenen Saison gegen Jessen – verwandelte gegen Hergisdorf zwei Elfmeter.

Magdeburg - Es war ein holpriger Saisonstart für die Verbandsliga-Fußballerinnen des SSV Besiegdas Magdeburg. Erstmals seit der Spielzeit 2015/16 blieben sie in den ersten beiden Partien sieglos. Umso größer war am Sonntag die Freude nach dem 5:1-Heimerfolg gegen den SV Germania Hergisdorf.