Niels-Martin Götzel mag Tattoos, Finn Stroh mag Musik: Doch was ihre Ziele mit der WUM betrifft, sind die Torhüter auf einer Wellenlänge.

Im Element: Keeper Niels-Martin Götzel (o.) steht in dieser Saison erstmals in der Verantwortung.

Magdeburg - Niels-Martin Götzel könnte die Klampfe zur Hand nehmen, die ersten Akkorde zupfen, dann würde Finn Stroh sicher alsbald die Hüften schwingen. Denn in dem Neuzugang von der SG Neukölln steckt Musik, die er in jedem Moment auslebt, der sich gerade anbietet. Wenn zum Beispiel in den Spielpausen aus der Konserve Lieder aus allen Generationen die Halle beschallen, dann wippt und singt der 20-Jährige genussvoll mit.