BSV 79: Abstiegskampf mit viel Routine

Magdeburg - Im Normalfall kann in der Vorbereitung die Basis für die Fitness gelegt werden, an der Taktik gefeilt werden oder junge Spieler in Testspielen ausprobiert werden. Für Trainer Peter Lemke und den BSV 79 war all dies nur in einer abgespeckten Form möglich. „Es war eine mehr als durchwachsene Vorbereitung. So viele Urlauber wie in diesem Jahr habe ich noch nicht erlebt. Teilweise haben mehr als 50 Prozent unseres Kaders gefehlt“, erzählt Lemke.