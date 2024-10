BSV-79-Trainer Lemke nimmt sein Team in die Pflicht

Magdeburg. - Peter Lemke hat vor einiger Zeit zum Rennrad gefunden. „Ich drehe gerne mehrmals in der Woche meine Runden“, erzählt der Trainer des Landesklasse-Vertreters BSV 79. Als Lemke in den vergangenen Tagen also wieder im Sattel saß auf seiner 30 oder 50 Kilometer langen Schleife, wird sich der 57-Jährige gewiss auch so manche Gedanken um den Fußball gemacht haben. Genügend Stoff zum Grübeln bietet ihm seine Mannschaft allemal. „Es ist momentan nicht leicht“, sagt der Trainer des Tabellenletzten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.