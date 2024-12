Magdeburg. - Wenn BSV-Trainer Peter Lemke an die Niederlagen in der Hinrunde zurückdenkt, lässt sich deutlich sein Frust heraushören. Noch immer ärgern ihn die Pleiten in der Fußball-Landesklasse 2. Weniger die Pleiten in Gerwisch (1:2) und beim FC Zukunft (0:3), die gingen in Ordnung. „Da hätte ich auch die Punkte verschenkt, wenn wir sie bekommen hätten. Denn da hatten wir nichts verdient“, sagt Lemke zur Niederlage im Duell mit Zukunft. Ihn enttäuschen die anderen sechs Pleiten: „Du musst diese Spiele alle gewinnen aufgrund der zweihundertprozentigen Chancen. Ich weiß, dass hört sich ganz blöd an.“

