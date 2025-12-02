Handball BSV 93: Die Zeit ist reif für die Spitzenduelle
Der BSV 93 bleibt auch beim elften Saisonsieg seiner Linie treu - und gewinnt mit mehr als zehn Toren Vorsprung. Was Trainer Walter gegen Calbe erwartet.
02.12.2025, 06:30
Olvenstedt - Die Frage wollte Fabian Walter natürlich nicht beantworten. Nicht vor den beiden Spitzenspielen, die für den BSV 93 nun in der Handball-Oberliga folgen. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem: Worüber sprechen sie in Olvenstedt eigentlich, wenn sie die Duelle gegen die TSG Calbe am kommenden Sonnabend in heimischer Halle (19.30 Uhr) und eine Woche später bei Eintracht Gommern gewinnen?