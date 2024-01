Aufsteiger BSV 93 mischt weiter die Sachsen-Anhalt-Liga auf: In Kühnau gelang den Handballern von Sven Liesegang der neunte Saisonsieg.

Sven Liesegang (l.) under BSV werfen weiter auf der Erfolgsspur.

Olvenstedt. - Sven Liesegang hat die zweite Sportart unter dem großen Titel Handball vor der Partie bei der SG Kühnau ausgiebig üben lassen. Nicht aller Tage ist es selbst verständlich, dass dieses Spiel ohne Harz an den Händen absolviert wird. Denn ohne Harz geht doch einiges an Kontrolle über den im Umfang 60 Zentimeter großen und bis zu 475 Gramm schweren Spielgeräts. Aber diese Einheiten haben sich für Liesegangs Schützlinge vom BSV 93 äußerst gelohnt: Sie setzten sich in der Sachsen-Anhalt-Liga mit 31:26 (16:11) durch und feierten damit den neunten Saisonerfolg.