Zehntes Spiel, zehnter Sieg: Der BSV 93 zieht inzwischen einsam seine Kreise in der Oberliga. Und ist doch kein Favorit, sagt der Trainer. Warum eigentlich nicht?

Magdeburg - Mitleid mit dem Gegner? Herr Walter hat kein Mitleid. Wenngleich er zuletzt von der HSG Wolfen mehr Gegenwehr erwartet hätte, wenngleich er gedacht hatte, ohne Klister an den Händen würde die Aufgabe schwieriger werden. Aber naja, da passierte hier mal ein technischer Fehler mehr, dort ein Fehlwurf zu oft. Den BSV 93 konnte auch dies nicht erschüttern. Die Grundlage dafür, so berichtete Trainer Fabian Walter hörbar erfreut, legte seine Mannschaft diesmal in der Abwehr: „Wir haben in beiden Halbzeiten konsequent und konzentriert verteidigt.“