Die Magdeburger verlieren zum Saisonauftakt deutlich. Ein Grund dafür ist die lange Ausfallliste. Aber es ist nicht der einzige.

Lukas Schulle war zum Auftakt der beste Werfer der WUM. Die deutliche Niederlage konnte er mit seiner Mannschaft aber nicht verhindern.

Magdeburg - Vielleicht war es ja gar nicht Amo Adjallah Condo, vielleicht war es ja Lukas Schulle. Augenzeugen berichten, sie haben Schulle am Sonntag in Potsdam gesehen, getarnt als Akteur der Wasserball Union Magdeburg (WUM) im Spiel beim OSC II. Alle haben für ihn drei Tore gezählt, weshalb Schulle der beste Werferseiner Mannschaft zum Saisonauftakt in der Wasserballliga Ost war. Nur sein Name fand sich nicht auf dem Spielprotokoll wieder. Trainer Patrick Kirchner konnte es sich nicht erklären: „Ich weiß nicht, welcher Fehler sich da eingeschlichen hat.“