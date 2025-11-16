Beim MTV Braunschweig müssen sich die Talente des SC Magdeburg mit 31:37 geschlagen geben. Über die gesamte Spieldauer können die Magdeburger dem Zweitliga-Anwärter kaum Paroli bieten.

Mats Brigzinsky war einer der wenigen Lichtblicke bei den SCM-Youngsters bei der Niederlage in Braunschweig.

Braunschweig/Magdeburg - Schon nach sieben Minuten zückte Christoph Theuerkauf am Freitagabend erstmals die Grüne Karte. Lautstark und gestikulierend redete der Coach der SCM-Youngsters in der Auszeit auf seine Mannschaft ein. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Grün-Roten im Spitzenspiel beim MTV Braunschweig bereits mit 1:6 zurück. Und schlussendlich musste Theuerkauf nach der 31:37-Niederlage konstatieren: „Wir sind ab Minute eins für nichts in Frage gekommen.“