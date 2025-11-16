Mit dem vierten Sieg in Folge hat der Landesliga-Absteiger den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Landesklasse 2 geschafft. Worin Trainer Sascha Sommer die Gründe für den aktuellen Erfolgslauf der Stadtfelder sieht.

Benny Beyer (r.) erzielte das 4:1 für den MSV Börde im Stadtduell gegen Roter Stern Sudenburg mit Keeper Felix Jentsch. Für die Sudenburger war es die dritte Auswärtsniederlage in Folge.

Magdeburg - In der Kabine des MSV Börde wurde am Sonnabend wieder gesungen. Ein Clip auf dem Instagram-Account des Landesklasse-Vertreters zeigte die Feierlichkeiten in der Umkleide. „Die Stimmung ist aktuell absolut super“, sagte Sascha Sommer wenig später mit einem strahlenden Grinsen. Immerhin fuhr seine Mannschaft kurz zuvor mit dem 6:1-Heimerfolg gegen Roter Stern Sudenburg den inzwischen vierten Sieg in Folge ein.