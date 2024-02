Weil auch die Konkurrenz patzt, schmettern sich die USC-Volleyballer in eine hervorragende Ausgangsposition für das Saisonfinale. In Berlin kann am 17. Februar gejubelt werden.

Magdeburg. - Geht man davon aus, dass dieser Kampf etwa zwei Stunden dauern wird, dürfte am Sonnabend, den 17. Februar 2023, gegen 17 Uhr in der Halle an der Berliner Paul-Heyse-Straße der große Jubel ausbrechen. Dennis Raab will für die drittletzte Begegnung der Saison beim Berliner TSC jedenfalls nichts dem Zufall überlassen. „Ich werde nicht mehr experimentieren, ich werde auf die Routine setzen“, erklärte der Trainer der USC-Volleyballer. An jenem Tag können die Magdeburger nämlich ihre Rückkehr in die 3. Liga feiern. Unabhängig von weiteren Rechenspielen benötigt der USC bestenfalls noch einen Sieg, um den Aufstieg zu sichern. Nach nur einem Jahr würde der Tabellenführer das Kapitel Regionalliga Nordost also vorzeitig schließen.