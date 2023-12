Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Dennis Raab möchte noch keine Glückwünsche zum sofortigen Wiederaufstieg entgegennehmen. Acht Spiele muss der Trainer mit seinen Volleyballern vom USC noch bis zum finalen Saisonaufschlag absolvieren, elf Punkte – bei einem Spiel mehr – beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Schulzendorf. Und diese Schulzendorfer, die sind nun der letzte Gegner der Magdeburger in der laufenden Regionalliga-Serie. Am 17. März sind die Raab-Männer im Brandenburgischen gefordert. Bis dahin, sagt der Coach, will er mit seinem Team im ruhigen Fahrwasser zum Aufstieg in Liga drei geschwommen sein. Aus Gründen der frühzeitigen Planung.