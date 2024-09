Magdeburg. - In der Theorie waren die American Footballer der Magdeburg Virgin Guards der zweiten Bundesliga (GFL 2) schon ganz nahe. Hätten die Sudenburger am Sonnabend ihr Saisonfinale bei den Leipzig Lions gewonnen, hätten sie sich zum Meister der Regionalliga Ost gekrönt. Und weil die Aufstiegsspiele zur GFL 2 in diesem Jahr aufgrund eines Rückzugs aus der Bundesliga kurzfristig entfallen, steigen alle Regionalliga-Meister ohne eine Relegation direkt auf. Doch: Die Virgin Guards haben ihr Saisonfinale klar mit 7:39 verloren. Und: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga wäre für die Garde ohnehin kein Thema gewesen.

