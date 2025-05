Mathias Rhode kämpft mit dem MSV Börde um den Klassenerhalt in der Landesliga Nord. Am Sonnabend sind die Stadtfelder beim TSV Niederndodeleben zu Gast.

Mathias Rhode (r.) könnte auch in der neuen Saison für den MSV Börde spielen.

Magdeburg - 23 Landesliga-Partien hat Mittelfeldspieler Mathias Rhode in der bisherigen Saison für den MSV Börde absolviert. Damit führt der Leistungsträger vereinsintern die Rangliste der „Dauerbrenner“ mit Oliver Wesemeier an. Und dies mit 39 Jahren. „Der Junge wird ja 40 in diesem Jahr, aber hat einen Körper und einen Fitnesszustand wie ein 25-Jähriger, das muss man einfach sagen“, sagt sein Trainer Sascha Sommer.