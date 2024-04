Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienburg/Magdeburg - Drei Sekunden waren noch auf der Uhr, als Leon Hein den Freiwurf zu Julius Drachau spielte. Zwei Schritte machte der Rückraumspieler der SCM-Youngsters und zog den Ball um einen gegnerischen Verteidiger herum in Richtung des Tores. Die vom Schützen aus rechte Ecke machte Keeper Lewin Harries allerdings zu – und hielt für den Oranienburger HC in dieser Szene am Samstagabend den knappen 35:34 (20:16)-Erfolg fest. „Anders als in der letzten Woche hatten wir dieses Mal kein Glück im letzten Angriff“, sagte Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf.