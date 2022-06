Der Meisterbezwinger vom TTC Börde

Wenn es jubelt, ist es Köhler: Jens Köhler feierte in Zella-Mehlis sein bestes Ergebnis bei den Mitteldeutschen Meisterschaften. In Zella-Mehlis gewann der 37-Jährige Bronze.

Zella-Mehlis/Magdeburg - Jeden einzelnen Knochen hat er gespürt, als der Körper endlich zur Ruhe gekommen war, als Jens Köhler nach seiner Rückkehr aus Zella-Mehlis ins Bett gefallen war. Zehn Spiele steckten in jeder Sehne, in jedem Muskel des hünenhaften Köhler. Manche dieser Partien endeten in vier, manche in sechs Sätzen, einmal musste er über die volle Distanz gehen. Einmal. Im letzten Match dieser 12. Mitteldeutschen Tischtennis-Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende im thüringischen Zella-Mehlis ausgetragen wurden – und bei denen Köhler letztlich mit einer Bronzemedaille die Platte verließ. Glücklich im Geiste, schwach in den Gliedmaßen.