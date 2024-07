Magdeburg - Gunnar Griep ist urlaubsreif und tritt seine Reise in die Erholung in diesen Tagen an. Sie führt ihn nicht weit weg, lediglich in den Norden Deutschlands. Aber das reicht, um für einige Zeit abschalten zu können. Das Handy kann er sowieso zu Hause lassen, selbst einen Anruf von Trainer Dennis Raab vom USC hat er nicht mehr zu befürchten. Denn Volleyball, das ist für Griep zumindest im Spielbetrieb nun Geschichte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.