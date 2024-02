Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Dennis Raab saß nun mit seiner Familie bei Bekannten, womöglich wurde Kaffee und Kuchen gereicht, der süße Balsam für die gescholtene Seele des USC-Trainers. Raab war in den Gedanken immer noch beim Spiel am Vorabend, als seine Volleyballer den Sieg, den Jubel, die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in Liga drei zunächst verpasst hatten mit der Fünf-Satz-Niederlage in der Regionalliga Nordost beim Berliner TSC. Gleichzeitig richtete er am Sonntag bei den Bekannten seinen Blick auf das Handy, um die Partie des ärgsten Konkurrenten zu verfolgen. Und musste warten – eine Stunde, zwei Stunden …