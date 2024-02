Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ottersleben. - Oliver Malchau klang auch gestern noch sehr emotionalisiert. Die Schlussphase der Partie am Vortag gegen den SSC Weißenfels hatte die Herzen in Ottersleben höherschlagen lassen. Sehr viel höher als im Vorfeld angenommen. Das 3:3 (1:1) am Schwarzen Weg – nach einer überragenden Aufholjagd gegen den Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga – verbindet Coach Malchau nun mit einer Erkenntnis und mit einer Hoffnung. Die Erkenntnis lautet: „Wir waren wieder auf Augenhöhe mit einem Spitzenteam.“ Die Hoffnung lautet: „Das war der Startschuss zu unserer Aufholjagd.“ Im Kampf um den Klassenerhalt.