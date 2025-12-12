Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Drittliga-Partien sind die Grün-Roten am Sonnabend bei der HSG Eider Harde gefordert. Trainer Christoph Theuerkauf gibt eine klare Aufgabe mit auf den Weg.

Die SCM-Youngsters sind auf der Suche nach der Konstanz

Niklas Döbbel (r.) steht den Youngsters beim Auswärtsspiel gegen Eider Harde nicht zur Verfügung, da er mit Zweitligist Dessau-Roßlau in Bietigheim im Einsatz ist.

Magdeburg - Zurückgelegen, zurückgekämpft und doch verloren: Die SCM-Youngsters erlebten am vergangenen Wochenende beim Stralsunder HV (32:40) ein Auf und Ab, das sinnbildlich für die vergangenen Wochen in der 3. Liga Nord-Ost steht. Drei der letzten vier Partien haben die Grün-Roten verloren. „Zuletzt waren unsere Leistungen doch immer sehr wellenförmig“, analysiert Trainer Christoph Theuerkauf.