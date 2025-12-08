weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Handball: Drei Angriffe werfen SCM-Youngsters aus der Bahn

Handball Drei Angriffe werfen SCM-Youngsters aus der Bahn

Zu Gast beim Stralsunder HV steht nach 50 Minuten ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Am Ende verlieren die Magdeburger aber noch deutlich mit acht Toren.

Von Kevin Gehring 08.12.2025, 16:52
Mattis Heiß (2. v. l.) musste sich von der Bank anschauen, wie die Vorentscheidung in Stralsund fiel.
Mattis Heiß (2. v. l.) musste sich von der Bank anschauen, wie die Vorentscheidung in Stralsund fiel. Eroll Popova

Magdeburg - Zum Start einer Zwei-Minuten-Strafe auf beiden Seiten hatte Christoph Theuerkauf die Grüne Karte gezückt. Die Kreisläufer Fiete Berger vom Stralsunder HV und Mattis Heiß von den SCM-Youngsters waren zuvor aneinandergeraten und mussten deshalb beide auf die Bank. „Wir haben die Auszeit genommen, um unsere Spielzüge zu besprechen“, sagte Theuerkauf. Mit dem sechsten Feldspieler wollten die Magdeburger beim 28:29-Rückstand von den freigewordenen Räumen profitieren. Doch dieser Plan ging am Sonntag so gar nicht auf.