Zu Gast beim Stralsunder HV steht nach 50 Minuten ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Am Ende verlieren die Magdeburger aber noch deutlich mit acht Toren.

Mattis Heiß (2. v. l.) musste sich von der Bank anschauen, wie die Vorentscheidung in Stralsund fiel.

Magdeburg - Zum Start einer Zwei-Minuten-Strafe auf beiden Seiten hatte Christoph Theuerkauf die Grüne Karte gezückt. Die Kreisläufer Fiete Berger vom Stralsunder HV und Mattis Heiß von den SCM-Youngsters waren zuvor aneinandergeraten und mussten deshalb beide auf die Bank. „Wir haben die Auszeit genommen, um unsere Spielzüge zu besprechen“, sagte Theuerkauf. Mit dem sechsten Feldspieler wollten die Magdeburger beim 28:29-Rückstand von den freigewordenen Räumen profitieren. Doch dieser Plan ging am Sonntag so gar nicht auf.