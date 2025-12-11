Der Landesligist kriecht personell auf dem Zahnfleisch. Alle fehlen, einer besonders. Dennoch halten die Buckauer mit.

Pascal Schlufter gab zuletzt sein Debüt bei der ersten Mannschaft - in der Innenverteidigung.

Magdeburg - Sie wollen sich noch einmal schütteln, sie wollen sich noch einmal strecken: Dann geht es in den 90-minütigen Endspurt in der Hinrunde der Fußball-Landesliga Nord, dann tritt der SV Arminia am Sonnabend beim SV 09 Staßfurt an. Vielleicht auch mit Pascal Schlufter, der zuletzt beim 2:3 gegen Oschersleben seine Saisonpremiere gegeben hat in der Innenverteidigung. Zuvor war der 25-Jährige gerade mal auf fünf Einsätze für die Zweite in der Stadtoberliga gekommen. Die personelle Situation hat es möglich, vor allem nötig gemacht. Denn Arminia kriecht auf dem Zahnfleisch.